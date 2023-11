Genro que traiu namorada com sogro disse que era ameaçado de morte

Exposto em todo o país por ter traído a namorada com o sogro, Juninho Virgilio disse que foi ameaçado de morte pelo sogro e que a verdade será esclarecida para todo o Brasil. O caso circula na internet desde 22 de novembro, quando a namorada revelou a traição do pai e do agora ex-namorado nas redes sociais.

“Minha cabeça ficava atordoada por constantes ameaças. Se ele não me ameaçava de morte, falava que ia mandar alguém me matar. Se não conseguisse me matar, ia tirar meu filho de mim. Isso vinha afetando bastante minha cabeça”, declarou Juninho nessa terça-feira (29/11) para a TV Morada do Sol, emissora de Araraquara (SP), onde a situação aconteceu. É a primeira vez que ele se pronuncia sobre o caso.

Camila, ex-namorada de Juninho, usou as redes sociais para expor a traição. Ela divulgou vídeos íntimos e mensagens com detalhes do relacionamento entre o próprio pai e o companheiro.

“Eu precisava entrar no jogo dele para conseguir provas contra ele. Graças a Deus entrei com advogado já, a verdade será esclarecida para o Brasil todo entender o que aconteceu e o que ele vinha fazendo com a minha vida”, explica ainda Juninho na entrevista.

Depois da repercussão do caso, houve uma confusão em via pública. O pai de Camila foi até a casa dela e ateou fogo no carro de Juninho. Vizinhos chegaram a agredir o sogro de Juninho porque, no meio da confusão, ele arremessou uma garrafa que atingiu uma jovem.

metropoles

