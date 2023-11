Morre atriz Ângela Rabello aos 73 anos

Nesta quarta-feira (29/11), morreu a atriz Ângela Rabello, conhecida por atuar em novelas de sucesso como Cambalacho, O Cravo e a Rosa e Amor à vida. A artista vinha enfrentando um câncer no fígado. A notícia foi dada por uma de suas filhas, Stella Rabello e a causa da morte não foi revelada. O corpo de Ângela será velado nesta quinta-feira (30/11), às 13h, no Cemitério do Carmo, no Rio de Janeiro. Já a cremação, que será restrita aos familiares, está marcada para às 16h.

Há pouco mais de dois meses, ela foi transplantada e a doadora foi sua filha mais velha, Lali. Na ocasião, Stella publicou uma mensagem nas redes sociais: “Nem sei dizer o que se passou de lá pra cá. Porque a vida não dá mole e corre, corre, corre. Também não demos mole. Corremos junto. Junto com a vida. Nem deu tempo de pensar. Nem deu tempo de dar tempo pra dúvida. Só deu tempo de confiar”.

Formada pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Ângela Rabello atuava profissionalmente desde a década de 70. Ao longo de sua carreira, esteve no elenco de grandes sucessos da TV, como Cambalacho (1986), O Cravo e a Rosa (2000), Floribella (2005), Amor à Vida (2013) e Amor de Mãe (2019).

