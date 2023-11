Três pessoas são presas por morte de mulher em clínica de estética no Cariri da Paraíba

Três pessoas foram presas, nesta quarta-feira (29), suspeitas de participação da morte de uma mulher em uma clínica de estética na cidade de Assunção, no Cariri da Paraíba, no dia 23 de outubro. De acordo com informações da Polícia Civil, outros três suspeitos de envolvimento na dinâmica da morte de Jaidete Oliveira Correia estão sendo investigados, entre eles o possível atirador, que está foragido, e a possível mandante, que é ex-esposa do marido da vítima. A morte, segundo a investigação, foi motivada por ciúmes.