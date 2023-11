Viih Tube é internada às pressas e atualiza estado de saúde

Viih Tube foi internada às pressas, na manhã desta quarta-feira (29/11), após passar mal durante a madrugada. A influenciadora contou a situação nas redes sociais. Além dela, a filha Lua também se sentiu mal.

“E vamos de medicação na veia, a Lua já está bem melhor, comeu super bem manga, mamou (não estava querendo nem isso). E conseguiu cochilar e eu vim porque a mãe está podre”, escreveu ela nos stories.

Mais cedo, Eliezer já havia contado que as duas estavam doentes. “Essa noite foi resta um aqui em casa. Era Viih passando mal no quarto, Lua passando mal no outro praticamente, aí colocava as duas juntas, uma ia pro banheiro vomitar, a Viih no caso, aí colocava a Lua no quarto e ela chorava… As duas, mãe e filha, parece que até sente. Uma pegou, a outra pegou junto”, disse ele.

Nesta tarde, Viih Tube retornou as redes sociais para atualizar seu estado de saúde. “Permaneço enjoada e sentindo mal estar, mas o médico falou que é alguma infecção viral mesmo”, falou.

Ela completou: “Agora é me hidratar muito e me esforçar pra não colocar tudo que como pra fora”, concluiu Viih Tube.

metropoles

Curtir isso: Curtir Carregando...