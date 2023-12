Filipe Luís define futuro no Flamengo e anuncia aposentadoria

No Flamengo desde 2019, Filipe Luís construiu uma trajetória gloriosa no time Rubro-Negro e definiu, aos 38 anos, se aposentar ao fim desta temporada. Próximo de seu último jogo no Maracanã, neste domingo (3/12), contra o Cuiabá, o lateral do Flamengo será homenageado pelo clube e se despedirá, oficialmente, da torcida.

Pelo time carioca, Filipe Luís jogou cinco temporadas, fez 175 jogos, marcou quatro gols e deu nove assistências. Campeão de duas Libertadores, uma Recopa Sul-Americana, dois Campeonatos Brasileiros, duas Supercopas do Brasil, uma Copa do Brasil e três Campeonatos Cariocas, Filipe se aposentará como um dos maiores laterais da história do Flamengo.

Com contrato até o final de 2023, o jogador não terá seu vínculo com o clube renovado, mas conta com planos do Flamengo para permanecer dentro do time ocupando um cargo em um dos departamentos do Rubro-Negro.

Filipe Luís fará seu jogo de despedida neste domingo, às 16h, no estádio Maracanã. O jogo contra o Cuiabá também marcará a despedida de Rodrigo Caio, zagueiro do Flamengo titular na vitória da Libertadores de 2019.

Confira os números de Filipe Luís na carreira:

682 Jogos

25 Gols

47 Assistências

22 Títulos

1 Copa América (Brasil)

1 Premier League (Chelsea)

1 Copa do Brasil (Flamengo)

2 Supercopas do Brasil (Flamengo)

1 Recopa Sulamericana (Flamengo)

2 Campeonatos Brasileiros (Flamengo)

1 Copa do Rei (Atleti)

2 Supercopas da UEFA (Atleti)

2 Europa League (Atleti)

1 La Liga (Atleti)

1 Fa Cup (Chelsea)

2 Copas Libertadores (Flamengo)

1 Copa das Confederações (Brasil)

2 Campeonatos Cariocas

2 Campeonatos Catarinenses

Seleção do Campeonato Brasileiro 2019

Seleção da Libertadores 2019

Time do Ano da La Liga 15-16 e 16-17

