Financial Times coloca Marina Silva entre as 25 mais influentes

O jornal Financial Times incluiu a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, na lista das 25 mulheres mais influentes do mundo.

A relação foi construída a partir de uma consulta com jornalistas, leitores e líderes da indústria.

“Como ministra do Meio Ambiente e Mudanças Climáticas do Brasil, Marina Silva está no centro dessa crise. Crescendo perto da floresta tropical, numa pequena comunidade de seringueiros, ela testemunhou em primeira mão a devastação da desflorestação e dedicou a sua vida a combatê-la”, escreveu no jornal Michelle Bachelet, ex-presidente do Chile.

“Ela tomou medidas drásticas para proteger a Floresta Amazônica, criando um serviço florestal, um instituto de biodiversidade e o Fundo Amazônia, o maior esforço internacional para a conservação da floresta tropical”, completou.

Também figuram na lista do Financial Times a atriz Margot Robbie; a cantora Beyoncé; a engenheira e diretora de tecnologia da OpenAI — criadora do ChatGPT —, Mira Murati; a ativista iraniana ganhadora do prêmio Nobel da Paz, Narges Mohammadi; e a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen.

