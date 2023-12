Campus Festival 2023 acontece neste sábado (2) na PB com shows de Pitty, Nando Reis e Marcelo Falcão

Acontece neste sábado (2) em João Pessoa mais uma edição do Campus Festival. O evento reúne este ano nomes como Pitty, Nando Reis e Marcelo Falcão, e acontece no Espaço Cultural José Lins do Rego.

O Campus Festival acontece anualmente na capital paraibana João Pessoa. Além de shows, o festival reúne outras atividades culturais, como oficinas e exposições.

Este ano, além da programação cultural há também o Campus Creators, que aconteceu de o Campus Creators vão participar do evento entre os dias 29 de novembro e 1º de dezembro. O espaço é destinado a produção e criação independente e conta com palestras de Micha Menezes, Erika Parr, entre outros.

Na programação musical, Marcelo Falcão, Nando Reis e Pitty devem subir ao palco, nesta sequência. Os portões serão abertos por volta das 16h.

Os ingressos para o Campus Festival 2023 são vendidos pela internet.

G1

Curtir isso: Curtir Carregando...