Confira as principais mudanças no SBT, na Record e na Globo para 2024

Com o fim do ano próximo, as principais emissoras, como SBT, Record e Globo, planejam a programação para 2024. No próximo ano, a TV lidará com algumas reviravoltas envolvendo Carolina Ferraz, o Fantástico e até um retorno triunfal no SBT.

De acordo com informações do portal Ooops, a Record está passando por uma fase de cortes salariais devido a dificuldades financeiras. A emissora estaria reduzindo em até 60% os salários das grandes estrelas, como Luiz Bacci, Carolina Ferraz e Ana Hickmann.

