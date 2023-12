Exclusivo: após festas em mansão, Ludmilla pode acabar na Justiça

Não é novidade para ninguém que algo que caiu no gosto das celebridades é o famoso “after” após grandes celebrações. Estes, na maioria das vezes, acontecem nas mansões das grandes estrelas. Uma das pioneiras nesse tipo de evento foi Anitta, mas as festas badaladas não são apenas suas. No caso, Ludmilla também se tornou famosa pelas mesmas práticas.

Esta coluna, que tem amigos espalhados por todos os lugares do país, descobriu que Ludmilla tem causado certo alvoroço por causa de suas celebrações no condomínio de luxo onde mora. Segundo uma fonte, o estresse teve início no dia 08 deste mês, quando a cantora deu uma enorme festa, depois do Prêmio Multishow do qual saiu consagrada. Isso, inclusive, já foi noticiado por esta colunista anteriormente.

Segundo uma coleguinha da coluna, o evento foi carimbado por música alta e gritaria. A polícia, inclusive teria sido acionada por duas vezes para interferir na situação. Em uma batida, às 5h da manhã, Ludmilla teria dito que a festa seria encerrada. Acontece que a comemoração só foi terminar 08h30, momento em que uma segunda guarnição da PM teria chegado. Eita!

Ficamos sabendo, em primeira mão, que diversos moradores ficaram revoltados com o ocorrido e que a história real é pior do que aquela que, até agora, já tinha se tornado pública. Nos foi contado que pessoas estavam jogadas no gramado, outras pediam carona aos moradores, configurando uma verdadeira baderna.

Ludmilla, no dia seguinte, chegou a enviar flores aos vizinhos. A própria cantora dividiu isso com seus seguidores através das redes sociais.

O que ninguém te contou até agora é que as tais flores não foram lá bem recebidas pelos destinatários. Na verdade, o ato soou como uma “audácia” da cantora, que causou uma enorme dor de cabeça e achou que o presente seria suficiente para passar uma borracha em tudo que aconteceu.

O “pedido de desculpas” de Ludmilla e Brunna Gonçalves, sua esposa, não foi aceito por muitos moradores, pois eles temem que isso abra espaço para que as festas se tornem ainda mais frequentes.

Mas calma lá que a coisa consegue ficar ainda mais feia. Esta coluna descobriu que, a fim de evitar que novas festas desse porte aconteçam, os moradores estão buscando alterar o regime interno do condomínio.

Anteriormente, o que se pensava era em algo menor, mas a revolta entre os moradores aumentou de magnitude. O objetivo atual é tornar o regimento mais duro para esse tipo de situação. Duas reuniões já aconteceram e o condomínio, bem como sua assessoria, estariam dispostos a tomar as medidas jurídicas necessárias para resolver o caos causado pelo que deveria ser uma noite de alegria para Ludmilla.

Mesmo depois disso tudo, Ludmilla fez outra festa no dia 20 de novembro. Segundo os vizinhos, a festa “começou quando já deveria ter parado”. Muitos moradores estão dispostos, segundo nossa fonte, à tomar medidas ainda mais enérgicas caso a cantora insista nesse tipo de evento. Algumas dessas medidas, inclusive, envolvem acionar o Poder Judiciário.

Para quem achou que a história acabava por aí, pois bem, se enganou. Esta semana Ludmilla fez uma terceira festança em sua residência, somente no mês de novembro. Segundo a fonte, o volume de convidados era grande e “não paravam de chegar vans”. O fato gerou repercussão e agito em grupo de moradores do condomínio.

A polícia teria sido chamada e, dessa vez, a cantora parece ter seguido as ordens de forma mais atenta. A festa, que começou por volta das 22h, terminou 01h.

Casos desse tipo são comuns, vamos reconhecer. Quantos de nós já tivemos problemas com vizinhos barulhentos?

Há poucos dias, noticiamos com exclusividade a carta enviada por Luciano Huck e Angélica para seus vizinhos, comunicando uma festa excepcional e pedindo, de antemão, desculpas por qualquer problema.

As flores de Ludmilla, aparentemente, não surtiram os efeitos esperados. Tal qual a canção de Djavan, esse jardim ressecou e morreu. Agora só nos resta aguardar para saber o que vai de fato acontecer dentro do condomínio onde Ludmilla e Brunna moram.

metropoles

Curtir isso: Curtir Carregando...