Áudio: Ana Hickmann bate boca com ex-marido após ser expulsa

Nesta terça-feira (5/12), viralizou nas redes sociais um suposto áudio de Ana Hickmann discutindo com seu ex-marido, Alexandre Correa. Na gravação divulgada pelo portal Em Off, é possível identificar uma voz parecida com a da apresentadora, que bate boca com o empresário, depois de, supostamente, ser expulsa de casa. “Não vou sair, eu não vou sair”, reluta, enquanto cães latem ao fundo. Não há informações sobre a data em que o áudio foi capturado.

A polêmica surge em meio ao imbróglio que o ex-casal enfrenta na Justiça. Hickmann denunciou Correa por violência doméstica, após ser agredida na residência da família, no dia 11 de novembro. Segundo o relato da vítima, Alexandre teria pressionado uma porta contra o braço da apresentadora, provocando uma lesão no cotovelo dela. O episódio teria ocorrido enquanto Ana tentava fugir do então marido, ao entrar em um cômodo da casa para buscar seu celular e chamar a polícia.

A modelo já havia revelado, em entrevista para o Domingo Espetacular, da Record TV, que os conflitos entre eles eram frequentes. Segundo Alexandre, foi a maçaneta que machucou a artista, depois que ele tentou segurar a porta com o pé, para impedir que fosse denunciado. “Fiquei com medo de ser preso. Fiquei com medo do flagrante”, confessou em conversa com o programa Chupim, da rádio Metropolitana, ao ser questionado por que fugiu do local antes de os militares chegarem.

“Sobre o meu futuro, eu quero ir embora do Brasil o mais rápido possível. Eu tenho que ir embora daqui, aqui não é mais o meu lugar. Eu preciso sair daqui — óbvio, no momento oportuno, quando for hora de sair, quando os problemas maiores estiverem resolvidos, quando houver oportunidade de sair —, para reconstruir minha vida. Vou ter que tentar minha vida em outro lugar, recomeçar”, frisou Alexandre Correa, referindo-se ao caso.

Porém, a coluna apurou e descobriu que o suposto áudio atribuído ao ex-casal é de Patrícia Ramos com seu ex-marido, Diogo Vitório. A influenciadora divulgou gravações das agressões que sofria, quando expos que vivia um relacionamento abusivo e sofria violência doméstica.

