Homem envia granadas pelos Correios e é preso no Rio

A Polícia Federal (PF) prendeu em flagrante um homem que havia enviado pacotes com quatro granadas pelos Correios. O caso aconteceu no Rio de Janeiro, nesta terça-feira (5/12).

No momento da prisão, o suspeito tentava postar uma outra encomenda, contendo frascos de lança-perfume.

De acordo com a PF, os agentes identificaram o suspeito após os primeiros envios, feitos na segunda-feira (4/12). Ele teria mandado dois pacotes com duas granadas cada, a um destinatário em Gravataí, no Rio Grande do Sul.

Nesta terça, ele voltou à agência dos Correios para tentar enviar os frascos com entorpecentes, mas foi supreendido pela PF.

Ele foi encaminhado ao sistema prisional do estado. Se condenado, o homem responderá pelos crimes de tráfico de drogas e comércio de explosivos.

metropoles

