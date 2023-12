Homem usa pênis de borracha para assediar jovem com deficiência no DF

Um homem, de 57 anos, foi preso por importunação sexual contra uma jovem com deficiência intelectual dentro de um ônibus. O episódio ocorreu na manhã da última segunda-feira (4/11), quando o veículo passava pelo Riacho Fundo I. Com o suspeito foi encontrado um pênis de borracha, uma faca de mesa e um canivete.

Durante a viagem, a vítima percebeu que o acusado passou a mão em sua coxa e chegou a encostar a genitália nela. Aflita com a situação, ela escreveu no celular pedindo socorro e mostrou o aparelho para o cobrador do ônibus.

O autor tentou fugir do coletivo, mas foi alcançado pela motorista. Uma equipe de policiais militares se deslocou ao local. O suspeito jogou uma mochila, onde estavam as facas, e o pênis de borracha no momento da abordagem.

O homem foi levado até a 27ª DP (Riacho Fundo). Ele ficou em silêncio durante o depoimento e apenas afirmou ser uma pessoa em situação de rua.

O delegado Fernando Fernandes comentou que o suspeito é reincidente no mesmo tipo de crime: “No dia 21 de julho deste ano, ele já havia sido preso pela prática do mesmo delito. Ele foi autuado pelo crime de importunação sexual, cuja a pena prevista é de 1 a 5 anos de reclusão”.

Para os policiais, a vítima alegou que não sabia que o suspeito estava com um pênis de borracha. A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) investiga o caso.

metropoles

