Menino Gui é assaltado após jogo do Vasco: “Revólver na nossa cara”

Apesar de ser considerado o “amuleto da sorte” do time de futebol Vasco da Gama, o menino Gui e sua mãe, Tayane Gandra, sofreram um assalto logo após o jogo entre o Vasco e o Bragantino, na madrugada desta quinta-feira (7/12). Os relatos são de que uma arma teria sido apontada contra a família.

“Colocaram revólver na nossa cara, não respeitaram o Gui no carro, uma criança!”, revoltou-se Tayane nas redes sociais.

Veja o registro:

Assalto a menino Gui veio após vitória vascaína Apesar da publicação, Tayane não relata ter registrado um boletim de ocorrência. “Um verdadeiro absurdo! Acabamos de ser assaltados saindo do São Januário! Colocaram revólver na nossa cara, não respeitaram o Gui no carro, uma criança! Celulares, relógios, aliança [foram levados], e muito terror psicológico. Deus nos proteja e nos ajude a batalhar e reconquistar o que nos foi tirado”, escreveu a mãe.

Antes do ocorrido, o menino Gui celebrava a vitória do Vasco sobre o Bragantino, o que garantiu a permanência do time na Série A do Campeonato Brasileiro.

“Menino Gui” é o termo utilizado para Guilherme Gandra Moura, de 8 anos, que torce para o Vasco e chegou a ficar em coma induzido após uma pneumonia, no Rio de Janeiro.

