Prefeitura de Alagoinha esbanja e paga quase R$ 500 mil em cachê para show de Xand Avião

A Prefeitura de Alagoinha, cidade localizada no Agreste da Paraíba, não vai poupar dinheiro neste fim de ano e promete uma grande festa para celebrar o Natal. Ssomente para o show de Xand Avião, a Prefeitura de Alagoinha irá pagar o total de R$ 450 mil em cachê. Mas as atrações não param por aí e os gastos estimados com os três dias de festa já passam de R$ 1 milhão.

A cidade que conta com pouco 13.725, segundo o Censo 2022 do IBGE, promete “O Maior Natal da Paraíba” com três dias de festa, entre 22 e 24 de dezembro. Além de Xand Avião, também foi contratado show de Bell Marques, pelo mesmo cachê, R$ 450 mil, somando já R$ 900 mil apenas com duas atrações.

De acordo com o termo de ratificação de inexigibilidade de licitação, assinado pela prefeita Maria Rodrigues de Almeida, o show de Xand acontecerá no dia 22 de dezembro. Segundo documentos que constam no Tramita, do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba (TCE-PB), o show de Xand terá duração de 1h40.

No dia 22 de dezembro a cidade recebe shows de Xand Avião e Yara Vellasco. Já no sábado, dia 23, será a vez de Bell Marques e Joyce Tainá. No último dia de festa, um domingo, dia 24, a festa será comandada por Desejo de Menina e Fabiano Guimarães.

Não é a primeira vez que os gastos com a festa de Natal em Alagoinha chamam atenção. Em 2022, os gastos com cachês giraram também em torno de R$ 1 milhão. No ano passado foram dez atrações na festa que aconteceu entre 22 e 25 de dezembro. Dentre os cachês mais altos pagos na festa estavam os das bandas Limão com Mel (R$ 15 mil), Jonas Esticado (R$ 160 mil) e Fernanda Brum (130 mil).

clickpb

