Benefícios da banana compensam suas calorias? Nutris comentam

Não faltam frutas na flora brasileira, mas uma delas tem um lugar de destaque nas mesas do país: a banana. Diversas variedades da fruta se espalharam pelo território nacional mas, por seu sabor adocicado, ela ganhou a fama de ser excessivamente calórica.

Os nutricionistas apontam, porém, que as calorias não anulam seus benefícios. A banana é, de fato, mais calórica que outras frutas: dependendo do tipo, ela varia entre 92kcal (nanica) e 128kcal (da terra) a cada 100 gramas, o dobro do abacaxi, mas menos que as 160kcal de um abacate, por exemplo.

“A banana é uma grande fonte de carboidratos, mas é um alimento saudável. Ela possui muita frutose, mas é isso que a torna ideal para quando precisamos de um pouco de energia, como quando vamos fazer uma atividade física. É um pré-treino fantástico“, explica o nutricionista Omar de Faria, de Brasília.

A banana de fato funciona como uma recarga de energia para o corpo. “É um carboidrato de alto índice glicêmico e, por isso, é facilmente absorvido pelo corpo e aumenta a velocidade com que o nutriente chega aos músculos”, afirma o endocrinologista Felipe Henning Gaia Duarte, presidente da regional de São Paulo da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia (Sbem).

Benefícios da banana

A fruta é rica em compostos antioxidantes, que combatem o envelhecimento, vitaminas e minerais — a banana se destaca como uma das mais conhecidas fontes de potássio.

“Estudos recentes mostram que ao consumir a fruta, graças ao potássio, teríamos redução de alguns compostos que são altamente agressores para a nossa saúde vascular, mantendo uma boa função cardíaca”, ensina Omar.

O nutricionista Bruno Rua, também de Brasília, pondera que não se deve considerar o alimento como milagroso. Ou seja, a banana não é nem vilã, nem mocinha.

“A fruta é rica em fibras, que são ótimas para a saúde cardíaca, e também tem tripofano, que ajuda na produção de serotonina e reduz o estresse. Mas não podemos dizer que ela melhora a circulação e reduz o estresse. Na alimentação, precisamos entender como as opções se combinam entre si e se encaixam no nosso estilo de vida”, indica Rua.

Quanta banana compensa?

Para quem estiver preocupado com as calorias mas ainda quiser obter os benefícios da fruta, Faria recomenda que se consuma apenas uma banana por dia. Já para quem treina, ela pode estar presente em maior quantidade e ser associada em diversos preparos.

A banana é uma boa opção na hora de preparar o cardápio, especialmente por sua aplicação vários pratos, combinando com doces ou mesmo com o arroz e feijão, a depender do gosto pessoal.

Ele indica o uso especialmente combinado com o chocolate 80% cacau, canela e suplementos de proteína — todos potencializam os benefícios de energia para a academia.

