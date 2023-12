Festa em homenagem a Iemanjá terá caminhada, apresentações culturais e culto a orixás em João Pessoa

Nesta sexta-feira (8), feriado nacional de Nossa Senhora de Conceição, acontece pelo sincretismo, a tradicional festa da orixá Iemanjá, reverenciada nas religiões do candomblé e da umbanda, a festa acontece a partir das 16h com uma caminhada que sairá do bairro de Cruz das Armas com destino ao Busto de Tamandaré às 18h.

Em entrevista ao ClickPB, nesta quinta-feira (7), o pai Beto de Xangô disse que o evento é um marco na religiosidade paraibana e destacou a programação. “Haverá uma abertura com a mãe Penha e apresentações culturais. Logo após, representações de terreiro e o culto aos orixás”, explicou.

Diferentemente de outros estados, o dia de Iemanjá não é comemorado no dia 8 de dezembro, mas sim no dia 2 de fevereiro. Segundo pai Beto, as razões pelas quais a data difere de outros estados, como a Bahia e o Rio de Janeiro deve-se “a influência do sincretismo que fez com que a comemoração fosse no dia de Nossa Senhora da Conceição aqui na Paraíba e em alguns outros estados”, destacou.

clickpb

Curtir isso: Curtir Carregando...