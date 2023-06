Com recorde de público, São João de Bananeiras entra no circuito nacional de grandes eventos

O primeiro final de semana do São João de Bananeiras foi de total sucesso. Mais de 110 mil pessoas compareceram aos dois dias de shows na nova arena de eventos da cidade, o Bananeiras Parque com 40 mil m².

O Prefeito da cidade, Matheus Bezerra, celebrou esse novo momento “Bananeiras hoje vive um novo tempo, estamos realizando uma das maiores festas de São João do Brasil. Mantendo as nossas tradições, mas também abrindo espaço para artistas que atraem novos públicos e projetam nacionalmente o melhor São João das nossas vidas. Mais turistas representa mais dinheiro sendo injetado em nossa economia e, assim, gerando mais empregos e renda para os bananeirenses.”

Mesmo com o recorde de público, nenhuma ocorrência policial foi registrada pelas forças de segurança. “Temos uma parceria estratégica com o Governo da Paraíba que tem garantido todo o apoio e suporte operacional para produzirmos uma festa segura para todas as famílias aproveitarem a melhor experiência que só Bananeiras pode oferecer.” Arrematou o Prefeito Matheus Bezerra.

A programação de shows do Melhor São João das Nossas Vidas recomeça no dia 22 e segue até o dia 24 de junho.

Confira a programação:

• Quinta, 22 de junho – Henry Freitas, Hugo e Guilherme, Vitória Freitas, Wagner Viana e Juliana Silva;

• Sexta, 23 de junho – Matheus e Kauan, Sirano & Sirino, Eliane, Vinícius Mendes e Djael Wagner;

• Sábado, 24 de junho – Wesley Safadão, Capilé, Bizay, Felipe e Rodrigo, Anderson Barbosa e Gui Matos.

