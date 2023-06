Telefonia móvel: Mataraca terá conexão 5G

A partir da próxima segunda-feira (26), três municípios paraibanos poderão ter conexão 5G. As operadoras de telefonia que fazem cobertura na Paraíba poderão solicitar o licenciamento e a ativação de estações de 5G na faixa de 3,5 GHz à Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).

O município de Mataraca, Litoral Norte da Paraíba, além de Boqueirão e Queimadas, que tinham previsão de serem liberados até o final do mês de junho, passam a ter a faixa de 3,5 GHz disponível para utilização por estações do 5G standalone.

De acordo com a Anatel, a liberação da faixa não significa que as redes do 5G serão instaladas de imediato nos municípios contemplados. A instalação antecipada de estações de quinta geração nessas cidades depende do planejamento individual de cada prestadora de serviço de telefonia.

Os municípios com a faixa já liberada, as cidades, os bairros e a quantidade de estações licenciadas do 5G standalone na faixa de 3,5 GHz, assim como os aparelhos celulares certificados para uso da tecnologia, podem ser consultados nos dashboards disponibilizados no painel de dados da Anatel.

