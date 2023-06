BRINCADEIRA COM FOGO Dermatologista alerta para cuidados com queimaduras no São João

Época de festejo junino é também momento das tradicionais brincadeiras com fogo, como bombinhas, estalinhos, chuveirinho e fogos de artifício. Mas é preciso ter cuidado redobrado para evitar queimaduras.

O alerta é do dermatologista do Hapvida NotreDame Intermédica, Diogo Pazzini, que relata como proceder em caso de lesões na pele. O especialista explica que há diversos tipos de queimadura, que além do calor, podem ser causadas pelo frio, eletricidade, produtos químicos, radiação e até fricção.

Há ainda as classificações: a de primeiro grau afeta a camada mais superficial da pele; a de segundo grau pode causar bolhas e dor, enquanto a de terceiro grau é a mais grave, afetando todas as camadas da pele, podendo chegar até os ossos e causar sérias deformidades. Se engana quem pensa que as brincadeiras com fogos não podem causar queimaduras graves.

