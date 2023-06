Em festa de São João, em Sapé, Polícia Militar recupera 14 celulares furtados e prende grupo do RN responsável pelo crime

A Polícia Militar recuperou 14 celulares que haviam sido furtados durante uma festa de São João no município de Sapé, e desarticulou um grupo do Rio Grande do Norte, responsável pelos delitos. A prisão dos acusados aconteceu na madrugada desta quinta-feira (22).

De acordo com a 9ª Companhia Independente, policiais foram acionados por denúncias e conseguiram identificar e localizar o grupo de três mulheres e um homem com os aparelhos. “Temos informações que este grupo vinha de Natal para cometer os delitos em festas aqui em Sapé e na região.

A partir das denúncias e do policiamento disposto em locais estratégicos no evento, conseguimos frustrar os crimes, e trazer ainda mais segurança para quem vai curtir as festividades no período”, explicou o major Soares, comandante da unidade. Além dos 14 celulares, os acusados estavam com carregadores, capas para os aparelhos

