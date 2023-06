Paraíba atinge 81% de cobertura vacinal contra Influenza e alerta para a reta final da campanha

A Campanha Nacional de Vacinação contra Influenza termina no dia 30 de junho e a Paraíba atingiu até agora 81,27% de cobertura da população alvo (crianças, trabalhadores da saúde, gestantes, puérperas, indígenas, idosos e professores). A meta é alcançar pelo menos 90% em todos os grupos prioritários – até o momento, apenas dois alcançaram, sendo professores, com 92,38%, e trabalhadores da saúde, com 91,36%.



De acordo com secretário de Saúde da Paraíba, Jhony Bezerra, a SES já distribuiu 1.468.930 imunizantes aos 223 municípios. Ele afirma que foi aplicado um total de 1.299.268 doses, mas ressalta que, quando se refere aos grupos prioritários, esse número muda para 917.470 doses. O gestor pontua que, até o momento, 141 municípios atingiram a meta dos 90% e que 51 estão com cobertura abaixo da média estadual.



Jhony Bezerra chama a atenção também para a vacinação contra a Covid-19 com o imunizante bivalente. No estado, apenas 396.476 doses foram aplicadas, o que corresponde a 13,30% de cobertura vacinal. Ele reforça a importância da população paraibana estar vacinada com os dois imunizantes devido ao período sazonal para os vírus respiratórios. O secretário chama a população para curtir os festejos juninos com o cartão vacinal atualizado.



“Reforçamos a importância de atingir a meta de 90% de influenza e de tomar a vacina contra a covid-19 Bivalente, em especial nesse período sazonal para os vírus respiratórios, além dos festejos juninos. A vacina atua minimizando a carga viral e prevenindo o surgimento de complicações decorrentes das doenças, reduzindo os sintomas nos grupos prioritários. É essencial que os gestores municipais adotem estratégias para melhorar a cobertura vacinal do público elegível para as vacinas. Lembramos que a campanha contra Influenza vai até o dia 30 de junho”, frisa.



A Campanha de Vacinação contra a influenza foi iniciada em 10 de abril. A Secretaria de Estado da Saúde (SES/PB) realizou o dia D de divulgação e mobilização estadual com a vacina influenza, multivacinação e covid-19 (monovalente e bivalente), nos dias 15 de abril, 6 e 20 de maio, objetivando ampliar a oferta da vacina da influenza, atualizar esquema vacinal dos imunizantes de rotina e covid-19, e melhorar as coberturas vacinais nos 223 municípios.

