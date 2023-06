São João: Hospital Edson Ramalho promove ensaio fotográfico para os bebês da UTI Neonatal

O Hospital do Servidor General Edson Ramalho (HSGER), unidade gerenciada pela Fundação Paraibana de Gestão em Saúde (PB Saúde), por meio da Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (Utineo), promoveu, nesta terça-feira (20), um ensaio fotográfico para os recém-nascidos em tratamento na UTI Neonatal do hospital. Essa iniciativa já é tradição e busca proporcionar um momento de acolhimento e descontração para as mamães e os bebês.

Danyelle Nóbrega é mãe da pequena Helena e enfatizou a importância da iniciativa em um momento tão delicado. “Esse momento faz com que a gente se sinta acolhida. É muito difícil viver um processo de uma maternidade que esperamos chegar até as 40 semanas e que nem sempre acontece. Diante de alguns medos e inseguranças, esse carinho e cuidado que recebemos aqui por parte de toda equipe nos conforta um pouco, acalma nosso coração. A gente acompanha esses bebês que são pequenos em tamanho e em peso, mas que tem uma vontade muito grande de viver. O envolvimento da equipe como um todo, desde o pré-parto até a UTI Neonatal, é o que nos dá força e apoio para seguir, nos conforta e traz ainda mais esperança”, ressaltou.

As roupinhas que são utilizadas nos pequenos durante o ensaio fotográfico são confeccionadas pela própria equipe, além de todo o carinho e amor envolvidos nesse processo, a segurança dos recém-nascidos também é uma prioridade. Para isso, as vestimentas passam por um rigoroso processo de lavagem e esterilização.

A gerente de enfermagem da Utineo do HPMGER, sargento Laura Diniz, ressalta que a ação tem como foco principal a humanização do cuidado e também celebra uma data muito importante dentro do calendário cultural do Nordeste. “Os festejos juninos fazem parte de nossa cultura, é uma época em que todos ficamos muito envolvidos e nada mais justo que trazer para os nossos bebês e suas famílias esse climinha gostoso, fantasiando essas crianças. Além disso, esse momento também acolhe não apenas a família, como também toda a equipe. Outro ponto importante é que com isso atendemos uma recomendação do Ministério da Saúde no que diz respeito a humanização do cuidado”, destacou.

