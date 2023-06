XSA Sports e Genius Sports assinam parceria para impulsionar apostas esportivas no Brasil

Como empresa brasileira, a XSA Sports está familiarizada com o público local e desenvolve produtos que atendem às necessidades e características dos brasileiros. Agora, em parceria com a Genius Sports, a XSA Sports fortalece sua posição trazendo mais inovação e excelência para seus operadores.

A Genius Sports é reconhecida mundialmente por sua expertise em dados e tecnologia esportiva, alimentando o ecossistema que conecta esportes, apostas e mídia. Ela fornecerá aos parceiros da XSA Sports acesso às suas soluções premiadas LiveData, PreMatch e GameTrackers em uma ampla gama de competições, incluindo a Premier League inglesa, Liga MX, Primera Division Argentina, bem como a Liga Nacional de Basquete, Confederação Brasileira de Vôlei e Liga Nacional de Futsal.

Essa parceria estratégica entre a XSA Sports e a Genius Sports combina a força de ambas as empresas, oferecendo uma plataforma de apostas esportivas inovadora e envolvente para operadores brasileiros. Com a integração de dados esportivos abrangentes fornecidos pela Genius Sports, a XSA Sports aprimorará a experiência de apostas fornecendo informações atualizadas, estatísticas precisas e insights exclusivos.

“ A parceria com a Genius Sports fortalece nossa posição como líderes no mercado de apostas esportivas no Brasil “, disse Bruno Almeida, gerente de desenvolvimento de negócios da XSA Sports. “ Ao combinar a tecnologia inovadora da XSA Sports com a expertise de dados da Genius Sports, entregaremos ainda mais qualidade aos operadores e usuários aqui no Brasil .”

Líder na indústria de iGaming brasileira, a XSA Sports foi fundada em 2019 e desenvolve plataformas personalizáveis, escaláveis e flexíveis para seus operadores, permitindo que eles se adaptem facilmente ao mercado brasileiro.

A Genius Sports é o líder global em dados esportivos, tecnologia e serviços de integridade. A organização fornece soluções anticorrupção a alguns dos maiores órgãos dirigentes esportivos do mundo, incluindo a Premier League, a Superliga Argentina, a PGA TOUR e a Associação Alemã de Futebol, entre outras.

A empresa fornece consultoria, avaliações de risco, seminários de educação e tecnologia de monitoramento de apostas que protege o esporte contra as ameaças de corrupção relacionada com jogos e apostas.

Os seus Serviços de Integridade permitem ao esporte compreender e gerir as apostas nas suas competições enquanto criam um ecossistema orientado para a integridade que é justo para os parceiros, jogadores e fãs.

Site: www.xsasports.com.br

Fonte: GMB

