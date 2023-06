Traumatismo craniano deixa diretor do hospital de Bananeiras em estado grave após queda

O diretor do Hospital Distrital de Bananeiras, no Brejo, José Matias, de 77 anos, teve um traumatismo craniano encefálico (TCE) grave após ser vítima de uma queda. O médico foi resgatado pelo Grupo de Resgate Aeromédico Estadual (Grame), no helicóptero Acauã, nesse sábado (23) e levado para o Hospital de Emergência e Trauma Senador Humberto Lucena, em João Pessoa. O estado de saúde dele continua grave, segundo apurou o ClickPB.

De acordo com a família, que levou o paciente para o Hospital Municipal de Bananeiras, o incidente aconteceu por volta de 12h40. Na ocasião, foram realizados os atendimentos iniciais e o médico foi estabilizado. Com a gravidade do caso, a Central Estadual de Regulação providenciou a transferência imediata para a unidade de referência mais próxima: o Hospital de Emergência e Trauma de João Pessoa.

O Grame foi acionado e o paciente foi resgatado a bordo do helicóptero Acauã, com suporte da equipe da Secretaria de Segurança e da Defesa Social (Sesds). O idoso foi recepcionado pela equipe do Hospital de Emergência e Trauma de João Pessoa, que já estava de prontidão para os atendimentos iniciais.

O secretário de Saúde, Jhony Bezerra, explica que a rapidez no atendimento é crucial em situações como essa. “A outra opção era transportar o paciente de ambulância, quando o tempo de viagem seria de aproximadamente duas horas. De helicóptero, mesmo com a chuva e o clima desfavorável, o percurso foi vencido em pouco mais de 30 minutos. Essa agilidade tem um impacto significativo no resultado do tratamento”, afirma.

O comandante do voo, tenente-coronel Carlos Nascimento, conta que, apesar do tempo chuvoso, o Grame levou o paciente ao destino sem intercorrências. “O grupamento foi cuidadoso para diminuir os riscos e prezar pela segurança de todos. Dessa forma, a viagem demorou um pouco mais do que o normal, mas cumprimos nossa missão com êxito e o paciente se manteve estável durante todo o percurso”.

O neurocirurgião que acompanhou os primeiros exames no Hospital de Emergência e Trauma de João Pessoa, Arlindo Ugulino Netto, afirma que é necessário acompanhar a evolução do paciente nos próximos dias. “Ainda é considerado um paciente grave e vamos realizar outros exames para definir as condutas a serem adotadas”.

O Grame atua na Paraíba desde 2021, transportando pacientes que precisam de cuidados em outras unidades hospitalares, sejam elas dentro ou fora do estado.

