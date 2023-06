Botafogo derruba o Palmeiras no Allianz e dispara na liderança do Brasileirão

No Allianz Parque, o líder Botafogo venceu o Palmeiras e aumentou a vantagem na ponta da tabela do Campeonato Brasileiro. Tiquinho Soares, artilheiro do Brasileirão, marcou o único gol da partida.

O resultado deixou o Botafogo com 30 pontos. O Palmeiras parou nos 22 e caiu para a terceira posição.

A partida começou com um Verdão pressionando o adversário, em busca de diminuir a vantagem na liderança do Brasileiro. O duelo, marcado pela força dos combates no meio e superioridade dos laterais do Botafogo sobre os atacantes palestrinos, viu o placar ser aberto pelo nome do momento: Tiquinho Soares marcou o dele em lance individual, puxando para a esquerda e batendo no canto.

No segundo tempo de jogo, o Palmeiras chegou a criar oportunidades, mas esbarrou na defesa bem montada por Luis Castro. Raphael Veiga teve a bola do jogo em cobrança de pênalti, mas perdeu em batida forte para fora.

“Tiquinho Soares é f***”

O Palmeiras começou a partida com Dudu travando embate individual com Rafael pelo lado esquerdo da defesa. Em um dos poucos que venceu o palestrino, aos 15 minutos, o Verdão quase abriu o placar em finalização que tirou tinta da trave de Lucas Perri.

Em jogo disputado no meio-campo, o Botafogo ensaiava estocadas pelas pontas para ameaçar o Verdão, mas pouco conseguia transformar em chances reais. Aos 28 minutos, no entanto, Tiquinho Soares, artilheiro do ano no Fogão, recebeu bola na ponta esquerda da área, fingiu que bateria de direita, mas trouxe para esquerda e abriu o placar para o líder do Brasileirão. 1 a 0.

Chances perdidas

O Verdão tentou empatar a partida na segunda etapa, mas esbarrou na boa atuação de Lucas Perri e no sistema defensivo montado por Luis Castro. Raphael Veiga chegou a ter pênalti para cobrar, mas mandou para fora e perdeu a chance do empate.

Próximos compromissos

O Palmeiras tem desafio similar ao desse final de semana, mas valendo a liderança do Grupo C da Libertadores, contra o Bolívar, no Allianz Parque. A partida está marcada para esta quinta-feira (29), às 21h (de Brasília).

cnnbrasil

Relacionado