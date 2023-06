Mulher é assassinada com tiro na cabeça pelo ex-marido, em Guarabira-PB

A vítima foi assassinada no final da manhã desta segunda-feira (26), com o disparo de arma de fogo na cabeça. Maria José da Silva, 42 anos acabara de chegar na casa de sua mãe quando foi surpreendida pelo assassino. Ela estava com roupas que provavelmente indicam que a mesma estava praticando atividades físicas.

O acusado é o ex-marido LUCIANO GONCALO DOS SANTOS, 43 anos de quem estava separada desde 2020. Informações repassadas pela polícia civil dão conta de que o acusado não se conformava com a separação. “Aquele sentimento de propriedade, característico nesse tipo de crime (feminicídio)”. Disse o delgado Wagner Dorta.

Relacionado