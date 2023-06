Vítima de feminicídio foi morta ao chegar na casa da mãe, em Guarabira

Maria Aparecida de 42 anos foi morta covarde mente com disparo de arma de fogo na cabeça no final da manhã desta segunda-feira (26), no Alto da Boa Vista, em Guarabira, Agreste Paraibano.

De acordo com as informações, a vítima acabara de chegar na casa de sua mãe quando foi surpreendida pelo assassino. O ex-marido é o acusado do feminicídio.

Segundo o delegado Wagner Dorta, o casal estava separado desde 2020 porém ele não aceitava a separação.

