Fã joga cinzas supostamente da própria mãe no palco e deixa cantora Pink chocada

Durante um show no Hyde Park, em Londres, a cantora Pink recebeu um presente, no mínimo, inusitado.

Enquanto muitos artistas recebem cartas ou bichos de pelúcia arremessados ao palco, Pink se surpreendeu ao abrir uma bolsa jogada no chão e notar que haviam cinzas dentro.

Ao interromper a apresentação da música “Just Like A Phil”, ela questiona para a fã: “Essa é sua mãe?”. A cantora fica sem reação diante da plateia e ainda segurando o presente.

“Eu não sei como me sentir sobre isso”, disse a artista. Ainda consternada, Pink demora alguns segundos para voltar a cantar normalmente.

O vídeo viralizou nas redes sociais e diversos internautas se manifestaram sobre a situação.

“Que falta de respeito com o corpo da mãe. O que a cantora vai fazer com as cinzas de alguém que nem conhece? No meio de um show ainda.”, comentaram fãs.

Outros questionaram se o caso se tratava de uma grande fã da cantora. Uma pessoa se manifestou e contou uma possível história sobre as cinzas.

“Então, meus amigos estavam perto dessa senhora e a história por trás é que sua mãe não podia sair muito porque ela era muito doente quando ainda viva. Para que ela consiga sair agora, essa senhora leva suas cinzas aos lugares. Não é o que todo mundo faria, mas se isso conforta essa mulher, ela que sabe”.

Posteriormente, em suas redes sociais, Pink compartilhou um momento fofo durante o show. Uma foto de sua filha Willow, de 11 anos, no palco.

Fruto do seu casamento com o ex-piloto de motocross, Carey Harts, eles tem mais um filho juntos, de 6 anos. Willow cantou com a mãe a canção “Cover Me In Sunshine”, um dueto gravado em 2021, entre as duas.

cnnbrasil

