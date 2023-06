Mansão da Barbie existe na vida real e poderá ser alugada em breve; veja imagens

A icônica Malibu Dreamhouse da Barbie está voltando à vida real, com uma mansão de três andares inspirada no set do novo filme da icônica boneca da Mattel. A casa será disponibilizada para reserva novamente através da empresa de aluguel por temporada Airbnb.

Localizada de forma em Malibu, Califórnia, nos Estados Unidos, a mansão reformada conta com pista de dança, escorregador rosa e uma ampla piscina.

A mansão à beira-mar está disponível, sem custo, para estadias de uma noite entre 21 e 22 de julho ainda este ano, de acordo com o Airbnb.

A Malibu Dreamhouse da Barbie já ficou disponível para reservas em 2019.

O filme “Barbie”, de Greta Gerwig, chega aos cinemas em 20 de julho. O longa é protagonizado por Margot Robbie e Ryan Gosling e conta com uma série de estrelas no elenco.

