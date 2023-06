Queernejo: conheça o estilo de sertanejo que foge da heteronormatividade

O cantor e compositor Gabeu popularizou o estilo musical “queernejo”, que, segundo ele, bebe na fonte do próprio sertanejo.

No entanto, a diferença está na “veia questionadora”, de ir de encontro à “figura do homem, masculinidade, cisgeneridade e heteronormatividade.”

“O sertanejo sempre esteve presente na minha vida, foi minha referência musical, mas tive dificuldade de me identificar com as pessoas que estavam em cima do palco.”

Dessa forma, ele lançou, em 2019, a música “Amor Rural”, para englobar “todos os tipos de identidade de gênero e sexualidade.”

Filho do sertanejo Solimões, Gabeu se assumiu gay para a família e recebeu muito apoio também na carreira musical.

“Não tenho grande empresário ou gravadora, meu pai me ajuda bastante, me dá muita força”, contou.

Indicado ao Grammy Latino em 2022, o artista afirmou que uma conquista como essa faz com que o mercado “preste atenção no movimento.”

Mas, claro, “é preciso investimento para fazer o babado acontecer.”

Gabeu acredita que “conseguir conciliar de forma harmônica” as diferentes vertentes de sua vida é motivo de orgulho.

“Poder usar brincos, maquiagem, pintar o cabelo de rosa, mas estar de chapéu e fivela, fazendo as coisas coexistirem é um orgulho”, completou.

