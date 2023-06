Lucas Silva pode retornar ao Cruzeiro

Lucas Silva pode começar a sua terceira passagem pelo Cruzeiro. Ele deve finalizar o seu vínculo com o Grêmio. A vontade de Lucas em retornar a Raposa fez toda a diferença para sacramentar o negócio.

O atleta deve reduzir significativamente seu salário e assinar até dezembro de 2025. Em contrapartida, o clube gaúcho encara essa saída como uma maneira de reduzir os gastos com um atleta pouco usado por Renato Gaúcho. Ele não inicia um jogo desde o começo de maio, quando foi titular no embate contra o Bragantino, no Brasileirão.

Vale salientar que o volante começou a sua trajetória nas categorias do Cruzeiro, sendo promovido ao time principal em 2012. Lucas Silva se consolidou no Cruzeiro somente na temporada seguinte. Em 2015, ele acertou a sua transferência ao Real Madrid após comemorar o bicampeonato brasileiro.

Ele voltou em 2017, faturou duas Copas do Brasil e se despediu na metade de 2019, acertando com Grêmio no ano seguinte. Portanto, ele não pegou o período mais complicado da história do Cruzeiro antes da criação da Sociedade Anônima do Futebol (SAF). Ao todo, ele já realizou 150 jogos pela equipe gaúcha.

