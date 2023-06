O secretário-chefe de governo, Roberto Paulino, reuniu-se na tarde desta terça-feira (27), com os representantes da Universidade Estadual da Paraíba

Estiveram presentes a reitora Célia Regina, a vice-reitora Ivonildes Fonseca, a assessora da reitora profa. Martha Simone, a pró-reitora de planejamento Poliana Xavier, e o pró-reitor adjunto de planejamento Ivan Barbosa, para tratar de assuntos relativos aos investimentos do Governo do Estado no Campus III da Universidade em Guarabira.

Na ocasião, foi apresentado pelo secretário Roberto Paulino os investimentos que vêm sendo realizados pelo governador João Azevêdo na Universidade e, em especial, o projeto já definido pelo DER do novo acesso e pavimentação da Universidade em Guarabira.

A referida obra foi solicitada através de um requerimento de Raniery Paulino, principal defensor das pautas da Universidade durante os seus 4 mandatos como deputado estadual.

