ASSAÍ AMPLIA EM MAIS DE 40% QUADRO DE COLABORADORES(AS) TRANS

Um dos maiores empregadores do Brasil, o Assaí Atacadista registrou um aumento de 41% nas pessoas trans que integram o seu time de colaboradores(as) em todo o país já no início deste ano.

O indicador tem como base a opção autodeclarada pelo uso de crachá social e considera o primeiro trimestre de 2023 em comparação ao mesmo período de 2022. Já no comparativo anual entre 2022 e 2021 o aumento foi ainda mais expressivo: mais de 48%.

O crescimento está em linha com as ações da Companhia para a valorização da diversidade. Entre as iniciativas do Assaí para o público LGBTQIA+, está a parceria com a TransEmpregos para conectar mais profissionais trans a oportunidades de trabalho na empresa.

A Companhia também é signatária do Fórum de Empresas e Direitos LGBTI+ e patrocinadora da Feira DiverS/A, além de ser uma das empresas apoiadoras da 5ª edição da Marcha do Orgulho Trans de São Paulo.

As iniciativas fazem parte do Programa de Diversidade do Assaí. A iniciativa conta com cinco temas prioritários (Raça, LGBTQIA+, Equidade de Gênero, Pessoa com Deficiência e Gerações) com diversas ações para a promoção da inclusão, respeito e valorização a todas as pessoas, além de combater quaisquer atitudes que levam a violência e discriminação. Especificamente na promoção dos direitos LGBTQIA+, dentre as ações lideradas pela Companhia estão: a isonomia em todos os benefícios, a disponibilização do crachá social e o uso do banheiro conforme a identidade de gênero; além de oferecer diferentes recursos como treinamentos, Guias Inclusivos e uma trilha exclusiva sobre como as pessoas podem se nos tornar Aliados do tema e ter atitudes que combatam a LGBTfobia, disponibilizados na Universidade Assaí – plataforma de educação e desenvolvimento exclusiva para os(as) colaboradores(as) do Atacadista.

Sobre o Assaí Atacadista O Assaí é uma empresa de Cash & Carry (ou atacarejo), que atende pequenos(as) e médios comerciantes e consumidores(as) em geral, seja na compra de itens unitários ou grandes volumes. Com faturamento de aproximadamente R$ 60 bilhões em 2022, é a 2ª maior empresa de varejo do país e uma das 10 melhores empresas brasileiras para se trabalhar do seu segmento (categoria “Super Grandes”, de acordo com o GPTW 2022).

Está presente nas cinco regiões do País com mais de 260 lojas distribuídas em 23 estados (além do Distrito Federal), e possui mais de 70 mil colaboradores(as). Desde 2021 tem suas ações negociadas tanto na Bolsa de Valores de São Paulo (B3) – sob o ticker ASAI3 – quanto na Bolsa de Nova York (NYSE), sendo a única do seu segmento listada em ambas.

Em 2022, a Companhia foi considerada Top of Mind na categoria “Atacado” em pesquisa realizada pelo Instituto Datafolha; e eleita a melhor empresa do ramo de “Comércio Varejista” pelo Prêmio Valor 1000.

Em 2023, foi considerada a marca de varejo alimentar mais valiosa pelos rankings anuais promovidos pela Interbrand (20ª colocação geral) e pela Brand Finance (13ª colocação geral).

