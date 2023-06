Nove crianças afetadas por princípio de incêndio são transferidas para o Hospital Infantil Noaldo Leite, em Patos

O Hospital Infantil Noaldo Leite, em Patos, recebeu na madrugada desta quarta-feira, dia 28 de junho, pacientes transferidos do Hospital Regional de Sousa, onde ocorreu uma falha no sistema de ar condicionado resultando em um princípio de incêndio. Apesar de ter sido controlado rapidamente pelo Corpo de Bombeiros, por questões de segurança, considerando a presença de fumaça no ambiente hospitalar, algumas crianças que se encontravam na ala afetada tiveram que ser transferidas para Patos.

A operação de transferência foi rápida e precisa, contando com o apoio de ambulâncias e profissionais da Secretaria de Estado da Saúde. Foram transferidas, ao todo, 09 crianças, que apresentavam problemas respiratórios e devido a inalação da fumaça foi necessário a transferência para o Hospital Infantil Noaldo Leite para cuidados mais específicos.

Elas chegaram em Patos por volta das 06h00, todas lúcidas, orientadas e estáveis e foram atendidas pela equipe do hospital infantil. Nesse momento o quadro das crianças é considerado normal.

ASCOM

