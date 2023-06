Equipe de profissionais do HRG participa da Oficina de Atualização do Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde

Uma equipe de profissionais do setor administrativo do Hospital Regional de Guarabira, participou nesta terça-feira (27), da 1ª Oficina de Atualização do Sistema do Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde que está acontecendo na ESPEP (Escola de Saúde Pública da Paraiba). O evento é promovido pela Secretaria Estadual de Saúde e se estende até esta quarta-feira (28).

Considerando que o CNES tornou-se a principal fonte de informações da rede física assistência, e é a base para obter dados sobre a quantidade e tipos de serviços oferecidos, localização, características de recursos humanos, habilitações, infraestrutura, dentre outros. Sua estrutura de dados atualizados fornece suporte para todos os sistemas de informação que utilizem dados relativos a estabelecimento de saúde.

De acordo com Lindinalva Dantas – Gerente Operacional do Controle das Ações e Serviços, a participação da equipe do HRG significa que a gestão do hospital tem compromisso com os processos de trabalho. Ela explica como funciona esse tipo de treinamento. Núbia Gouveia, Auditora em Saúde, que integra a equipe do HRG também falou da importância desse tipo de capacitação. Ouça

Relacionado