Madonna é internada em UTI por infecção bacteriana e adia turnê mundial

A cantora Madonna precisou adiar a turnê mundial em comemoração de seus 40 anos de carreira por conta de uma “grave infecção bacteriana” que a deixou “vários dias” internadas na UTI.

A notícia foi anunciada pelo empresário de Madonna, Guy Oseary, em um comunicado divulgado pelas redes sociais.

“No sábado, 24 de junho, Madonna desenvolveu uma infecção bacteriana grave que a levou a vários dias de internação na UTI”, escreveu Oseary.

“Sua saúde está melhorando, mas ela ainda está sob cuidados médicos. Uma recuperação completa é esperada”, continuou o empresário.

“Neste momento, precisaremos pausar todos os compromissos, o que inclui a turnê. Compartilharemos mais detalhes com vocês assim que tivermos, incluindo uma nova data de início para a turnê e para os shows remarcados”, concluiu.

A cantora em si não fez declarações públicas sobre o adiamento da turnê. O último post de Madonna nas redes sociais foi feito no último dia 20, com uma série de fotos mostrando os preparativos para os shows. “A calmaria antes da tempestade”, escreveu.

“The Celebration Tour”

Anunciada em janeiro deste ano, “The Celebration Tour” estava prevista para começar no próximo dia 15, em Vancouver, no Canadá, com ingressos esgotados.

Naquele momento, a produtora Live Nation, responsável pela turnê, informou à CNN através de sua assessoria que não há informações se a cantora virá ao Brasil com essa turnê.

Madonna tem apresentações marcadas em ao menos outras 22 cidades na América do Norte, em 11 na Europa, além de quatro shows no México. Já são 44 shows esgotados.

Primeiras datas anunciadas:

Vancouver (Canadá) – 15/07

Seattle (EUA) – 18/07

Phoenix (EUA) – 22/07

Denver (EUA) – 25/07

Tulsa (EUA) – 27/07

St. Paul (EUA) – 30/07

Cleveland (EUA) – 02/08

Detroit (EUA) – 05/08

Pittsburgh (EUA) – 07/08

Chicago (EUA) – 09/08

Toronto (Canadá) – 13/08

Montreal (Canadá) – 19/08

Nova York (EUA) – 23/08

Nova York (EUA) – 24/08

Boston (EUA) – 30/08

Washington (EUA) – 02/09

Atlanta (EUA) – 05/09

Tampa (EUA) – 07/09

Miami (EUA) – 09/09

Houston (EUA) – 13/09

Dallas (EUA) – 18/09

Austin (EUA) – 21/09

Los Angeles (EUA) – 04/10

Las Vegas (EUA) – 07/10

Europa

Londres (Inglaterra) – 14/10

Antuérpia (Bélgica) – 21/10

Copenhague (Dinamarca) – 25/10

Estocolmo (Suécia) – 28/10

Barcelona (Espanha) – 01/11

Lisboa (Portugal) – 06/11

Paris (França) – 12/11

Paris (França) – 13/11

Colônia (Alemanha) – 15/11

Milão (Itália) – 23/11

Berlim (Alemanha) – 28/11

Amsterdã (Holanda) – 01/12

