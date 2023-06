Alok se solidariza com diarista demitida após dançar em seu show de São João

O DJ Alok se solidarizou ao saber da demissão de uma funcionária da limpeza do camarote São João de Petrolina, filmada dançando durante o show dele no domingo (25). Em campanha em suas redes sociais, ele pediu para que os internautas ajudem a encontrar a mulher para que consiga ajuda-la com as contas do mês.

“Alguém sabe o Instagram dela? Luzimar, não precisa se preocupar com suas contas a pagar esse mês. Faço questão de te auxiliar no que for preciso. E caso eu volte a fazer show no mesmo evento, quero você dançando comigo no palco, combinado? Que você nunca perca a alegria. Obrigada pela vibe. Amei seu vídeo curtindo”, escreveu ele no post da história, que viralizou na web.

Casado com Romana Novais e pai de Ravi e Raika, Alok sempre se solidariza com pessoas que encontra nos shows ou mesmo pela web. Em 2019, ele ajudou uma jovem, que nasceu com craniossinostose (fechamento prematuro de uma ou mais suturas cranianas) a realizar uma cirurgia.

clickpb

