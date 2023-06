Paraíba tem 104 municípios com queda de população; João Pessoa, Campina Grande, Santa Rita e mais 116 crescem

A Paraíba tem 104 municípios que registraram queda no número de habitantes, segundo o Censo 2022 do IBGE. Outros 119 tiveram aumento no quantitativo da população, entre eles João Pessoa, Campina Grande, Santa Rita, Guarabira, Patos, Baía da Traição e Cajazeiras.

Os números mostram que 46,6% tiveram queda no número de habitantes e outros 53,3% tiveram aumento no quantitativo da população, entre 2010 e 2022, intervalo entre os dois recenseamentos da população brasileira feitos pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.

Tiveram queda na quantidade de habitantes municípios como Areia, Araruna, Alagoa Grande, Bayeux, Itaporanga, Solânea, Pitimbu e Princesa Isabel.

Outros que registraram aumento na população foram Mamanguape, Rio Tinto, Catolé do Rocha e Bananeiras.

Confira a lista com o comparativo da população em 2010 e em 2022 em cada município da Paraíba

Município | População em 2010 | População em 2022 | (aumento ou queda do número de habitantes)

Água Branca – 9.449 – 9.335 (queda) Aguiar – 5.604 – 5.003 (queda) Alagoa Grande – 28.410 – 26.062 (queda) Alagoa Nova – 19.856 – 21.013 (aumento) Alagoinha – 13.627 – 13.725 (aumento) Alcantil – 5.239 – 5.578 (aumento) Algodão de Jandaíra – 2.429 – 2.953 (aumento) Alhandra – 18.007 – 21.713 (aumento) Amparo – 2.085 – 2.234 (aumento) Aparecida – 7.620 – 7.960 (aumento) Araçagi – 17.199 – 16.646 (queda) Arara – 12.613 – 12.212 (queda) Araruna – 18.683 – 17.189 (queda) Areia – 23.742 – 22.633 (queda) Areia de Baraúnas – 2.183 – 2.005 (queda) Areial – 6.624 – 7.128 (aumento) Aroeiras – 19.082 – 18.705 (queda) Assunção – 3.594 – 4.152 (aumento) Baía da Traição – 7.971 – 9.224 (aumento) Bananeiras – 21.315 – 23.134 (aumento) Baraúna – 4.210 – 4.762 (aumento) Barra de Santana – 8.278 – 8.059 (queda) Barra de Santa Rosa – 14.157 – 12.904 (queda) Barra de São Miguel – 5.671 – 5.906 (aumento) Bayeux – 92.350 – 82.742 (queda) Belém – 17.101 – 16.401 (queda) Belém do Brejo do Cruz – 7.143 – 6.268 (queda) Bernardino Batista – 3.145 – 3.504 (aumento) Boa Ventura – 5.756 – 5.207 (queda) Boa Vista – 6.221 – 6.377 (aumento) Bom Jesus – 2.400 – 2.286 (queda) Bom Sucesso – 5.035 – 4.661 (queda) Bonito de Santa Fé – 10.818 – 10.252 (queda) Boqueirão – 16.922 – 17.598 (aumento) Borborema – 4.962 – 4.214 (queda) Brejo do Cruz – 13.163 – 13.613 (queda) Brejo dos Santos – 6.198 – 5.742 (queda) Caaporã – 20.362 – 21.193 (aumento) Cabaceiras – 5.092 – 5.335 (aumento) Cabedelo – 57.944 – 66.519 (aumento) Cachoeira dos Índios – 9.546 – 9.151 (queda) Cacimba de Areia – 3.498 – 3.291 (queda) Cacimba de Dentro – 16.923 – 16.064 (queda) Cacimbas – 6.814 – 7.223 (aumento) Caiçara – 7.139 – 6.602 (queda) Cajazeiras – 58.365 – 63.239 (aumento) Cajazeirinhas – 3.033 – 2.740 (queda) Caldas Brandão – 5.637 – 5.753 (aumento) Camalaú – 5.749 – 6.085 (aumento) Campina Grande – 384.737 – 419.379 (aumento) Capim – 5.601 – 6.970 (aumento) Caraúbas – 3.899 – 3.944 (aumento) Carrapateira – 2.378 – 2.312 (queda) Casserengue – 7.062 – 6.889 (queda) Catingueira – 4.812 – 4.491 (queda) Catolé do Rocha – 28.818 – 30.661 (aumento) Caturité – 4.563 – 5.254 (aumento) Conceição – 18.412 – 18.260 (queda) Condado – 6.491 – 6.451 (queda) Conde – 21.400 – 27.605 (aumento) Congo – 4.687 – 4.933 (aumento) Coremas – 15.174 – 14.683 (queda) Coxixola – 1.771 – 1.824 (aumento) Cruz do Espírito Santo – 15.815 – 17.095 (aumento) Cubati – 7.361 – 7.580 (aumento) Cuité – 19.978 – 19.719 (queda) Cuitegi – 6.895 – 6.730 (queda) Cuité de Mamanguape – 6.202 – 6.251 (aumento) Curral de Cima – 5.204 – 5.254 (aumento) Curral Velho – 2.505 – 2.292 (queda) Damião – 4.900 – 4.982 (aumento) Desterro – 7.991 – 8.067 (aumento) Diamante – 6.616 – 6.299 (queda) Dona Inês – 10.579 – 10.380 (queda) Duas Estradas – 3.638 – 3.327 (queda) Emas – 3.317 – 3.011 (queda) Esperança – 30.792 – 31.231 (aumento) Fagundes – 11.341 – 11.049 (queda) Frei Martinho – 2.933 – 2.846 (queda) Gado Bravo – 8.258 – 8.179 (queda) Guarabira – 55.381 – 57.484 (aumento) Gurinhém – 13.872 – 13.766 (queda) Gurjão – 3.159 – 3.242 (aumento) Ibiara – 6.031 – 5.631 (queda) Igaracy – 6.099 – 5.648 (queda) Imaculada – 11.352 – 10.392 (queda) Ingá – 17.415 – 17.692 (aumento) Itabaiana – 24.481 – 23.182 (queda) Itaporanga – 23.098 – 23.940 (queda) Itapororoca – 16.997 – 18.382 (aumento) Itatuba – 10.302 – 10.499 (aumento) Jacaraú – 14.004 – 14.302 (aumento) Jericó – 7.538 – 7.516 (queda) João Pessoa – 723.515 – 833.932 (aumento) Joca Claudino – 2.564 – 2.539 (queda) Juarez Távora – 7.459 – 7.796 (aumento) Juazerinho – 16.776 – 17.007 (aumento) Junco do Seridó – 6.643 – 6.793 (aumento) Juripiranga – 10.237 – 10.012 (queda) Juru – 9.826 – 9.234 (queda) Lagoa – 4.681 – 4.415 (queda) Lagoa de Dentro – 7.428 – 7.819 (aumento) Lagoa Seca – 26.033 – 27.730 (aumento) Lastro – 2.850 – 3.162 (aumento) Livramento – 7.044 – 6.877 (queda) Logradouro – 3.942 – 4.797 (aumento) Lucena – 11.730 – 12.560 (aumento) Mãe D’Água – 4.019 – 3.583 (queda) Malta – 5.706 – 6.046 (aumento) Mamanguape – 41.920 – 44.599 (aumento) Manaíra – 10.610 – 10.434 (aumento) Marcação – 7.609 – 8.999 (aumento) Mari – 21.176 – 21.512 (aumento) Marizópolis – 6.188 – 6.705 (aumento) Massaranduba – 12.994 – 14.139 (aumento) Mataraca – 7.407 – 8.244 (aumento) Matinhas – 4.290 – 4.571 (aumento) Mato Grosso – 2.702 – 2.543 (queda) Maturéia – 5.939 – 6.433 (aumento) Mogeiro – 13.219 – 13.899 (aumento) Montadas – 4.990 – 5.812 (aumento) Monte Horebe – 4.508 – 4.338 (queda) Monteiro – 30.852 – 32.277 (aumento) Mulungu – 9.463 – 8.791 (queda) Natuba – 10.277 – 8.945 (queda) Nazarezinho – 7.284 – 7.203 (queda) Nova Floresta – 10.533 – 9.724 (queda) Nova Olinda – 6.070 – 5.787 (queda) Nova Palmeira – 4.373 – 4.259 (queda) Olho D’Água – 6.931 – 6.060 (queda) Olivedos – 3.618 – 3.580 (queda) Ouro Velho – 2.928 – 2.918 (queda) Parari – 1.842 – 1.720 (queda) Passagem – 2.233 – 2.463 (aumento) Patos – 100.693 – 103.165 (aumento) Paulista – 11.840 – 11.834 (queda) Pedra Branca – 3.721 – 3.739 (aumento) Pedra Lavrada – 7.236 – 6.859 (queda) Pedras de Fogo – 27.289 – 29.662 (aumento) Piancó – 15.465 – 16.441 (aumento) Picuí – 18.202 – 18.333 (aumento) Pilar – 11.191 – 12.311 (aumento) Pilões – 6.995 – 6.815 (queda) Pilõezinhos – 5.046 – 5.329 (aumento) Pirpirituba – 10.327 – 9.340 (queda) Pitimbu – 16.976 – 16.751 (queda) Pocinhos – 17.022 – 17.469 (queda) Poço Dantas – 3.863 – 3.830 (queda) Poço de José de Moura – 3.978 – 4.006 (aumento) Pombal – 32.157 – 32.473 (aumento) Prata – 3.891 – 3.915 (aumento) Princesa Isabel – 21.210 – 21.114 (queda) Puxinanã – 12.911 – 14.277 (aumento) Queimadas – 41.361 – 47.658 (aumento) Quixaba – 1.699 – 1.743 (aumento) Remígio – 17.766 – 17.885 (aumento) Pedro Régis – 5.765 – 5.766 (aumento) Riachão – 3.258 – 2.927 (queda) Riachão do Bacamarte – 4.264 – 4.690 (aumento) Riachão do Poço – 4.164 – 4.738 (aumento) Riacho de Santo Antônio – 1.696 – 1.955 (aumento) Riacho dos Cavalos – 8.239 – 8.493 (aumento) Rio Tinto – 23.366 – 24.581 (aumento) Salgadinho – 3.436 – 3.355 (queda) Salgado de São Félix – 11.976 – 11.505 (queda) Santa Cecília – 6.563 – 7.670 (aumento) Santa Cruz – 6.471 – 5.947 (queda) Santa Helena – 5.920 – 5.865 (queda) Santa Inês – 3.539 – 3.227 (queda) Santa Luzia – 14.719 – 14.959 (aumento) Santana de Mangueira – 5.328 – 5.010 (queda) Santana dos Garrotes – 7.266 – 6.569 (queda) Santa Rita – 127.676 – 149.910 (aumento) Santa Terezinha – 4.581 – 4.402 (queda) Santo André – 2.569 – 2.622 (aumento) São Bento – 30.801 – 32.235 (aumento) São Bentinho – 4.138 – 4.327 (aumento) São Domingos do Cariri – 2.441 – 2.585 (aumento) São Domingos – 2.820 – 2.595 (queda) São Francisco – 3.391 – 3.137 (queda) São João do Cariri – 4.239 – 4.226 (queda) São João do Tigre – 4.396 – 4.263 (queda) São João do Rio do Peixe – 17.746 – 17.964 (aumento) São José da Lagoa Tapada – 7.520 – 7.126 (queda) São José de Caiana – 6.094 – 5.034 (queda) São José de Espinharas – 4.800 – 4.083 (queda) São José dos Ramos – 5.508 – 5.891 (aumento) São José de Piranhas – 19.209 – 19.067 (queda) São José de Princesa – 4.364 – 3.416 (queda) São José do Bonfim – 3.233 – 3.242 (aumento) São José do Brejo do Cruz – 1.684 – 1.699 (aumento) São José do Sabugi – 4.010 – 4.138 (aumento) São José dos Cordeiros – 3.646 – 3.411 (queda) São Mamede – 7.748 – 7.470 (queda) São Miguel de Taipu – 6.881 – 7.066 (aumento) São Sebastião de Lagoa de Roça – 10.893 – 11.040 (aumento) São Sebastião do Umbuzeiro – 3.235 – 3.279 (aumento) Sapé – 50.143 – 51.306 (aumento) São Vicente do Seridó – 9.966 – 10.291 (aumento) Serra Branca – 12.987 – 13.614 (aumento) Serra da Raiz – 3.228 – 3.094 (queda) Serra Grande – 2.794 – 2.942 (aumento) Serra Redonda – 7.070 – 6.828 (queda) Serraria – 6.238 – 4.885 (queda) Sertãozinho – 4.395 – 5.054 (aumento) Sobrado – 7.373 – 8.236 (aumento) Solânea – 27.380 – 26.774 (queda) Soledade – 13.774 – 13.968 (aumento) Sossêgo – 3.169 – 3.345 (aumento) Sousa – 65.799 – 67.259 (aumento) Sumé – 16.096 – 17.166 (aumento) Tacima – 10.229 – 8.010 (queda) Taperoá – 14.543 – 14.068 (queda) Tavares – 14.176 – 14.101 (queda) Teixeira – 14.153 – 14.631 (aumento) Tenório – 2.813 – 2.966 (aumento) Triunfo – 9.201 – 9.892 (aumento) Uiraúna – 14.472 – 14.930 (aumento) Umbuzeiro – 9.682 – 9.124 (queda) Várzea – 2.504 – 2.668 (aumento) Vieirópolis – 5.045 – 4.864 (queda) Vista Serrana – 3.511 – 3.641 (aumento) Zabelê – 2.075 – 2.228 (aumento)

