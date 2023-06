Suspeito de abusar sexualmente de enteados em Rio Tinto é solto após 11 dias detido no Presídio do Roger

Foi solto, na tarde desta quarta-feira (28), o suspeito de abusar sexualmente de dois enteados no município de Rio Tinto, no Vale do Mamanguape. Conformou apurou o ClickPB, o homem estava detido há 11 dias no Presídio do Roger, e foi solto após a defesa alegar excesso de prazo para a conclusão do inquérito .

“O próprio juiz que decretou a prisão, acatou o pedido que fizemos hoje, alegando excesso de prazo para a conclusão do inquérito”, afirmou o advogado do suspeito, Erlson Cláudio, com exclusividade ao ClickPB. Ainda de acordo com ele, o inquérito ainda não foi concluído e, por enquanto, o suspeito ficará respondendo em liberdade.

O homem, de 30 anos, foi preso no dia 18 de junho, após a mãe das crianças e ex-noiva dele, acusá-lo de ter abusado sexualmente dos dois enteados, uma menina de dois anos e um adolescente de 12 . Segundo ela, os abusos foram registrados por câmera de circuito de segurança. O homem negou o crime.

clickpb

Relacionado