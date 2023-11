Jovem que filmou a própria morte: tia achou vídeo e entregou à polícia

O vídeo que mostra o momento em que uma jovem foi morta a tiros pelo próprio namorado foi encontrado pela tia da vítima. A apresentação do registro ocorreu logo após o autor, Diego Fonseca Borges, de 27 anos, ter prestado depoimento sobre o caso.

De acordo com informações passadas pelo delegado Thiago Saad, da Polícia Civil de Goiás (PCGO), a familiar compareceu portando o aparelho da jovem logo depois do depoimento do ex-companheiro da vítima e sobrinha dela Ielly Gabriele Alves, de 23 anos.

Além de apresentar o vídeo, a tia da jovem teria afirmado que ela era vítima de violência doméstica por parte do ex-companheiro, porém não foram encontrados registros nesse sentido. No entanto, segundo o delegado, o autor tem uma passagem por esse tipo de crime contra uma ex-companheira e uma outra por roubo.

Apesar disso, uma amiga de Ielly, por meio das redes sociais, publicou prints em que alertava sobre ameaças feitas por Diego e dizia que “se ele te ameaçar e triscar em você de novo, faz medida protetiva. É assim que a maioria dos feminicídios acontece”. Ao portal G1, ela afirmou que a vítima sofria violência doméstica. “Ele batia na Ielly demais. Ela já apareceu com ferimentos de mais de 20 centímetros no corpo”, completou.

Após a apresentação da prova do crime, Diego foi preso. “Diante deste fato, a Polícia Civil de Goiás realizou a lavratura da prisão em flagrante deste autor pelo crime de homicídio qualificado, em razão do recurso que dificultou a defesa da vítima”, afirmou Saad.

Morte filmada

O caso ocorreu no último sábado (4/11), numa plantação de soja próximo ao Assentamento Guadalupe, em Jataí (GO). No vídeo é possível ver o momento em que a Ielly é morta. Num primeiro momento, ela está conversando em tom descontraído com o ex-companheiro, quando ele aponta uma pistola calibre 380 para ela. A arma dispara e atinge a jovem.

A vítima chegou a ser encaminhada pelo ex-namorado ao hospital. Ela foi atingida no tórax, mas não resistiu. O corpo dela foi velado e sepultado no último domingo (5/11), na região de Jataí.

Segundo Saad, no hospital e aos policiais Diego contou que “ela teria sido vítima de um homicídio praticado por dois indivíduos que estavam numa motocicleta, os quais ele não conhecia”. Após a constatação de inconsistências no relato do autor, os policiais passaram a dar maior atenção ao caso, até o desfecho dele.

metropoles

Curtir isso: Curtir Carregando...