Caso Mariana Goldfarb: aprenda a identificar uma relação abusiva

Após afirmar em um episódio de seu quadro de entrevistas no YouTube, C/Alma, que passou por um relacionamento abusivo, Mariana Goldfarb voltou a falar do assunto na última segunda-feira (6/11). Em seus Stories de seu Instagram, ela comentou sobre a relação tóxica que viveu. Apesar de não citar nomes, o público tem entendido se tratar do casamento com o ator Cauã Reymond.

“O relacionamento abusivo te impede de ser quem você é. Ele vai na sua essência, em como você se reconhece no mundo, na maneira que você fala, ri, se comunica. Ele julga errado o jeito que você é. A problemática disso é que, uma vez que seu jeito é julgado errado e você fica tentando se encaixar, isso causa um dano muito grande na sua saúde mental”, diz a modelo nos vídeos.

Mariana esteve em um relacionamento com Cauã por sete anos, e um dos tópicos que levantou, no episódio em que entrevistou a psicanalista Manuela Xavier, foi o tempo que as vítimas de relações abusivas demoram para conseguir sair da situação e terminar com o parceiro. Logo, fica a dúvida: como identificar uma relação abusiva para conseguir sair dela o mais rápido possível?

De acordo com o psicólogo Alexander Bez, má qualidade relacional pode ser observada logo de início para identificar, porém a “degradação” de um relacionamento é um processo lento, contínuo e crescente.

“Os sinais predominantes incluem observações críticas, comparações, tentativas de fazer alguém admitir algo, mudanças no tom de voz, expressões verbais mais severas e aumento da aspereza no contato físico”, pontua o especialista.

Além disso, o terapeuta indica como outros possíveis indícios: a falta de respeito, decisões tomadas unilateralmente, discussões intensas, falta de colaboração, controle excessivo e ciúmes desproporcionais. Todos são indicadores comuns de problemas nas relações interpessoais.

“Um relacionamento abusivo é caracterizado por agressões verbais, físicas e/ou sexuais, que podem ocorrer de forma isolada ou estar interligadas. A agressão, seja qual for sua forma, está sempre presente, causando dor, humilhação e sofrimento mental e físico”, elucida.

Ao identificar estar vivendo um relacionamento abusivo, o que se indica fazer é buscar amparo em uma rede de apoio (família e amigos), além de buscar ajuda profissional psicológica para lidar com a situação.

Em casos mais graves em que há agressões ou ameaças, o mais indicado é fazer uma denúncia de violência doméstica ligando para o 180 ou mandando uma mensagem para o WhatsApp da Maria da Penha: (61) 99610-0180.

metropoles

