Dada como desaparecida, viúva faz homenagem a Guilherme de Pádua

Juliana de Pádua Lacerda, viúva de Guilherme de Pádua, fez uma homenagem ao marido, nesta segunda-feira (6/11), dia em que sua morte completa um ano. Através de uma postagem no Instagram, a moça falou sobre a saudade.

O curioso é que Juliana foi dada como desaparecida pela família. A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), através da Divisão de Referência da Pessoa Desaparecida, está investigando o caso desde o dia 31 de outubro, quando a mãe dela pediu ajuda à polícia.

No Instagram, Juliana de Pádua postou uma foto do dia de seu casamento com Guilherme. “Hoje faz um ano que você se foi e que ano, viu? Tive tantas lutas, tantas decepções e traições, mas foi a saudade que quase me matou”, começou ela.

Ela continuou: “E eu fui ingênua achando que já tinha aprendido de tudo um pouco, com sua experiência de vida (risos), mas vi que tenho muito o que aprender e, principalmente, ficar mais esperta com as maldades da vida”.

Juliana encerrou: “Continuo aqui, meu amor, e não vou desistir jamais porque sei que você nunca iria querer me ver desistindo da vida. E saiba que continuo aqui ainda acreditando que existem pessoas boas no mundo. Te amo pra sempre, até breve meu eterno”.

O desaparecimento de Juliana de Pádua

Segundo o site N Telinha, à polícia, a mãe de Juliana de Pádua disse que a filha demonstra, desde a morte do ator, um comportamento depressivo. Ao procurar um médico, foi diagnosticada com transtorno bipolar e TDH.

Ainda de acordo com o site, no boletim de ocorrência, a mãe explicou que, no mês de outubro, Juliana começou a se desfazer de seu patrimônio pessoal, incluindo veículos, móveis e eletrodomésticos. Além disso, ela teria pedido dinheiro emprestado a familiares e colegas da igreja.

A mãe também relatou que a filha mantinha contato com indivíduos suspeitos, que poderiam estar envolvidos em atividades ilícitas.

No último sábado (4/11), Juliana já havia aparecido nas redes sociais afirmando que estava bem e não estava desaparecida. Apesar disso, as investigações sobre o seu paradeira continuam.

A coluna entrou em contato com a Divisão de Referência da Pessoa Desaparecida, mas não obteve retorno até o fechamento desta nota.

