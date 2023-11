Quem são ministros de Lula que tiveram “zap” clonado por quadrilha

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) identificou que ao menos seis ministros do governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tiveram os perfis de WhatsApp “clonados” pelo grupo de estelionatários alvo de busca e apreensão em Recife (PE) e João Pessoa (PB), na manhã desta terça-feira (7/11).

Até o momento, foram identificadas como vítimas do grupo criminoso, entre outras autoridades, os ministros:

Jucelino Filho (Ministério das Comunicações);

Camilo Santana (Ministério da Educação);

Renan Filho (Ministério dos Transportes);

Rui Costa (Casa Civil);

Luiz Marinho (Ministério do Trabalho);

Carlos Lupi (Ministério da Previdência Social).

A Operação Alto Escalão foi deflagrada por agentes da 5ª Delegacia de Polícia (Área Central). Segundo a investigação, a quadrilha enganava as vítimas se passando por autoridades do primeiro escalão do Poder Executivo do país “clonando” perfis de WhatsApp, utilizando suas imagens, nomes e informações colhidas em fontes abertas.

Assim agindo, os autores entravam em contato com diretores e presidentes de órgãos públicos e privados e solicitavam uma ajuda em alguma situação.

Geralmente com o pretexto de ajudar terceiras pessoas, os falsos Ministros contatavam as vítimas e lhes pediam que realizassem transferências via PIX para alguma pessoa necessitada.

Os autores diziam que os ministros não poderiam transferir diretamente, pois não poderiam vincular seu some a tal pessoa e que depois de feito o pagamento solicitado, eles ressarciriam a vítima.

Em um dos casos, se passando por um Ministro de Estado, os autores contataram o presidente de uma associação comercial sediada no interior de São Paulo, dizendo que está com uma demanda na cidade vizinha.

Em seguida diz que uma pessoa ligada a ele faleceu em tal local e que precisa passar alguns recursos financeiros para a família, mas não estava conseguindo efetivar a transação financeira e pede para que alguém da associação faça por ele, dizendo que em seguida o pessoal dele faria o ressarcimento.

Os autores tinham conhecimento da agenda das autoridades públicas pelos quais se passavam, pois tal ministro teria tido um compromisso político naquela mesma região, dias antes, e a associação comercial vítima teria participado do encontro.

Os fatos passaram a ser apurados pela 5ª DP, após alguns dos Ministros de Estado vítimas terem procurado a delegacia para comunicar a prática de crimes usando os seus nomes.

Após 6 meses de investigação, os policiais com o auxílio operacional das polícias civis de Pernambuco e da Paraíba, além de informações de gabinetes de alguns ministros que tiveram suas imagens e nomes utilizados indevidamente, conseguiram identificar dez integrantes do grupo criminoso, todos residentes nos estados de Pernambuco e Paraíba.

Na operação deflagrada hoje foram cumpridos 7 mandados de busca e apreensão em Recife/PE e 01 em João Pessoa/PB, nos endereços residenciais dos investigados, visando-se a colheita de novas provas e informações para o aprofundamento da investigação.

Os policiais ainda tentam identificar o número de vítimas enganadas e de autoridades públicas utilizadas pelo grupo criminoso, como também quantificar o total de lucro obtido com os crimes perpetrados e o destino dado a tais valores.

