Ex-apresentador do Cidade Alerta, João Leite Neto morre aos 80 anos

O jornalista João Leite Neto, ex-apresentador do Cidade Alerta, morreu nesta terça-feira (7/11), aos 80 anos, em Curitiba. De acordo com o portal G1, ele estava internado no Hospital Santa Cruz há cerca de um mês, lutando contra um câncer que começou na vesícula.

Por meio de nota, a família disse: “João dedicou sua vida ao jornalismo, informando e guiando a população com sua voz carismática e sua paixão pela verdade. Seu legado perdurará na memória de todos aqueles que acompanharam sua carreira brilhante e sua dedicação incansável a contar as histórias que moldam o nosso mundo”.

“João Leite Neto foi um verdadeiro mestre na arte de comunicar, tocando corações e mentes com suas palavras. A perda de João Leite Neto deixa um vazio no mundo do jornalismo, mas seu legado permanecerá vivo em nossos corações. Descanse em paz, querido amigo. Você fará muita falta”, completa a nota.

José deixa a esposa, Valéria, e os filhos, Rafael e Andréa. O velório será no Cemitério do Morumbi, nesta quarta-feira (8/11).

Por meio do Instagram, Ratinho lamentou a morte do amigo e disse que o jornalista “era uma luz brilhante em nossas vidas”.

“Hoje nos despedimos de você, mas suas memórias e alegria sempre viverão em nossos corações. Sua partida deixou um vazio que nunca poderá ser preenchido, e sentiremos sua falta todos os dias. Você era uma luz brilhante em nossas vidas, e sua bondade e generosidade nunca serão esquecidas”, diz o apresentador.

Ratinho e João Leite Neto

metropoles

Curtir isso: Curtir Carregando...