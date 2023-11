Vice-governador Lucas Ribeiro cumpre agenda em Rio Tinto e Marcação, no Litoral Norte

O vice-governador Lucas Ribeiro cumpriu agenda, nesta terça-feira (7), nas cidades de Marcação e Rio Tinto, no Litoral Norte da Paraíba, onde acompanhou inaugurações e inspecionou obras, a exemplo da pavimentação da PB 033, que representa investimentos na ordem de mais de R$ 57 milhões com recursos próprios do tesouro estadual.

Em Rio Tinto, acompanharam a agenda do vice-governador o deputado estadual Eduardo Brito, e a prefeita Magna Gerbasi. Na ocasião, Lucas Ribeiro ressaltou a importância da pavimentação da rodovia como um fator de fortalecimento do turismo e desenvolvimento local, e destacou outros investimentos do governo na região.

“Com essa obra a gente não só está melhorando a infraestrutura de mobilidade, mas também estimulando o desenvolvimento econômico de todo o Vale do Mamanguape e do Litoral Norte paraibano. Um lugar que reúne belezas únicas e que a Paraíba e o mundo precisam conhecer melhor. É pra isso também que estamos melhorando esse acesso”, frisou.

Ele também destacou outros investimentos na região, entre eles a restauração da rodovia PB-041, a regularização fundiária de Rio Tinto, o desenvolvimento do polo turístico local, reforma de escolas, além de convênios para a saúde.

A prefeita de Rio Tinto, Magna Gerbasi, ressaltou o impacto positivo da pavimentação da PB-033. “Com essa estrada, Rio Tinto dá um grande passo rumo ao desenvolvimento sustentável. Estamos em uma área de proteção ambiental e precisamos dessa infraestrutura para impulsionar o turismo de forma responsável. Essa obra reflete a atenção do governo estadual com a nossa cidade”, disse a prefeita.

Em Marcação, o vice-governador acompanhou a inauguração de obras e entregas importantes para o município ao lado da prefeita Eliselma Oliveira, que expressou sua gratidão pelos investimentos da gestão estadual na cidade.

“Cada obra entregue hoje reflete nosso compromisso com o bem-estar do nosso povo, e a presença do vice-governador Lucas Ribeiro hoje reforça a nossa parceria com o governo estadual que tem sido vital em nosso esforço para melhorar a vida de cada morador”, afirmou.

