João Azevêdo recebe homenagem em Brasília pela atuação do Consórcio Nordeste na pandemia Fotos: José Marques

O governador da Paraíba e presidente do Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável do Nordeste (Consórcio Nordeste), João Azevêdo, recebeu, nesta terça-feira (7), em Brasília, em nome da entidade, homenagem da Secretaria de Vigilância em Saúde (SVSA) pelas ações de incentivo à vacinação e condução na pandemia com base na ciência.

A homenagem foi entregue no evento de abertura da 17ª edição da Mostra Nacional de Experiências Bem-Sucedidas em Epidemiologia, Prevenção e Controle de Doenças (ExpoEpi), promovida pela Secretaria de Vigilância em Saúde, órgão ligado ao Ministério da Saúde.

Na ocasião, João Azevêdo ressaltou o esforço coletivo de todos os gestores estaduais para adotar medidas de acordo com a ciência e garantir a imunização da sociedade. “O Consórcio Nordeste, entidade que tenho a honra de representar, agiu unido em favor da vida. Como resultado, fomos a região do país com o menor índice de letalidade pela Covid-19 e nos destacamos pelo alto índice de vacinação”, frisou.

O gestor também reforçou o compromisso da região com a ampliação da cobertura vacinal. “O trabalho em defesa da vida continua. Seguimos investindo nas premiações, instituímos projetos como o Vacina Mais para ampliar a cobertura vacinal, capacitamos profissionais de saúde, monitoramos dia a dia a rotina de imunização, promovemos diversos Dias D de vacinação e damos suporte aos municípios”, acrescentou.

João Azevêdo ainda destacou que o restabelecimento do pacto federativo será fundamental para a retomada dos altos índices de imunização no país. “Tenho convicção de que esse momento de união entre governos federal, estaduais e municipais fará a diferença em favor da vida e contribuirá para a reinserção do nosso país como referência mundial nos indicadores de vacinação”, sustentou.

O secretário executivo do Ministério da Saúde, Swedenberger Barbosa, parabenizou a atuação do Consórcio Nordeste na pandemia. “Ao analisarmos os índices relacionados à pandemia, os resultados mais exitosos foram nos estados do Nordeste, onde os governadores constituíram o Consórcio Nordeste e se organizaram para proteger a vida, atuando com o máximo de democracia, de ciência e de cidadania, mostrando que é possível construir soluções”, declarou.

Os secretários de estado Nonato Bandeira (Comunicação Institucional) e Adauto Fernandes (executivo da Representação Institucional) prestigiaram a solenidade.

Curtir isso: Curtir Carregando...