Ex-ministro Marcelo Queiroga é o verdadeiro representante da direita com apoio de Bolsonaro em JP, diz PL

O ex-ministro da Saúde e atual presidente do PL em João Pessoa, Marcelo Queiroga é o pré-candidato oficial do ex-presidente Jair Bolsonaro para disputar a Prefeitura de João Pessoa. O anúncio foi reforçado nesta terça-feira (7), após Nilvan Ferreira anunciar pré-candidatura após o racha e a saída do PL.

Em nota oficial, o PL João Pessoa destaca que o médico paraibano é escolha do diretório nacional “alinhado com o presidente do partido Waldemar da Costa Neto e com apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro”.

O comunicador Nilvan Ferreira, o deputado estadual Walber Virgolino e o federal Cabo Gilberto se revoltaram com o PL quando anunciada a desição de Bolsonaro sobre Queiroga para Prefeitura de João Pessoa e saíram do partido e permanecem sem legenda. Conforme apurou o ClickPB, o trio está unido contra o PL paraibano em prol da disputa da prefeitura da capital em 2024.

