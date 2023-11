Após ‘greve’ por FPM, prefeitura de São João do Tigre se ‘antecipa’ e contrata show de Iguinho e Lulinha por R$ 230 mil para 2024

O município de São João do Tigre, no Cariri do estado, desembolsou mais de R$ 200 mil para ter apresentação da dupla de forró Iguinho e Lulinha em janeiro de 2024. Conforme apurou o ClickPB, a informação foi divulgada na edição desta quarta-feira (08) do Diário Oficial do Estado. A atração foi contratada por R$ 230 mil.

Segundo prevê o extrato de contrato divulgado no DOE, a apresentação ocorrerá no dia 25 de janeiro de 2024, dentro da programação da ‘tradicional festa do distrito de Cacimbinha’. A reportagem verificou que até o momento não há mais detalhes do contrato, porém conforme outros shows contratados da dupla, a média de tempo de apresentação é de 1h30.

Os valores gastos na festa do distrito do município de São João do Tigre poderão ser ainda maiores, com a contratação de outros artistas. São João do Tigre foi um dos diversos municípios da Paraíba que realizou uma espécie de ‘greve’ por um dia, devido a queda no repasses do Fundo de Participação dos Municípios (FPM), em agosto deste ano.

Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o município do Cariri paraibano tinha em 2022 uma população estimada de 4.263 habitantes. A reportagem apurou em primeira mão que o valor pago pelo show de Iguinho e Lulinha é maior, por exemplo, do que o investido para a reforma e ampliação da escola municipal do distrito de Cacimbinha.

De acordo com informações contidas no site do Tribunal de Contas do Estado (TCE-PB), foram investidos R$ 141.434,50 na reforma da referida instituição de ensino, ou seja R$ 88.565,50 a menos que o show da renomada dupla de forró.

| Confira detalhes: