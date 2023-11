Criminosos roubam Menino Jesus de presépio na Lagoa, em João Pessoa

Uma imagem do menino Jesus que estava compondo o cenário do presépio de Natal instalado na Lagoa, no Centro de João Pessoa, foi furtada por bandidos entre a noite dessa terça-feira (7) e a madrugada desta quarta-feira (8).

O furto da imagem chegou através de um internauta. Segundo ele, seria a segunda vez que a imagem havia sido furtada, mas a Seinfra confirmou que houve conhecimento de um caso.

“A Diretoria de Iluminação Pública já está ciente do ocorrido, mas ainda não prestou um Boletim de Ocorrência. O projeto de iluminação natalina é da Seplan e está sendo executado pela Seinfra”, informou a Seinfra.

Caso a população veja algum criminoso depredando ou tentando furtar objetos de decoração natalina em João Pessoa a Polícia Militar deve ser acionada pelo número 190. Outra forma de ajudar é acionando a Guarda Civil Metropolitana, pelo número 153.

