Mulher é presa em João Pessoa ao tentar abrir conta no Banco do Brasil com nome falso

Uma mulher foi presa pela Polícia Civil suspeita de tentar abrir uma conta com nome falso no Banco do Brasil. A prisão foi realizada em João Pessoa nesta quarta-feira (8).

A mulher foi levada para a Delegacia de Defraudações e Falsificações (DDF) de João Pessoa, no bairro do Geisel.

Segundo informações da Polícia Civil, a mulher confessou que já havia sido presa em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e que, hoje, receberia R$ 1.000 para abrir a conta a pedido de uma pessoa que ela não revelou quem seria.

